Amasra-1 Kuyusu nerede, Amasra-1 Kuyusu hangi ilde? Amasra-1 Kuyusu rezerv miktarı merak ediliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesinde Amasra-1 Kuyusu hakkında yapılan araştırmalar arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Mart ayında çalışmaların başlandığı ve yakın zamanda keşif duyurulabileceği açıklamasının ardından bugün Cumhurbaşkanı merakla beklenen haberi duyuracak. Peki, Amasra-1 Kuyusu nerede, hangi ilde yer alıyor?

Amasra-1 kuyusu nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlarken, gaz ve petrol arama çalışmalarına da değinmiş "Cuma günü bir müjde açıklayacağız." İfadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler sondaj çalışmalarının yapıldığı kuyulara çevrildi. Bu kuyulardan biri Amasra-1 kuyusu oldu. Amasra-1 kuyusunda doğalgaz rezervi miktarı ise merakla bekleniyor. Peki Amasra-1 kuyusu nerede, hangil ilde?

AMASRA-1 KUYUSU NEREDE?

Amasra-1 Kuyusu, Kuzey Sakarya Gaz Sahası içerisinde yer alıyor. Filyos Limanı’ndan hareket eden Fatih gemisinin üzerinde çalıştığı Amasra-1 Kuyusu için ilk sondaj işlemleri Mart ayında planlanmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Amasra-1 Kuyusu için geçtiğimiz aylarda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fatih gemisi Filyos Limanı'nda bir sonraki çalışma için hazırlıklarını yapıyor. Bir sonraki çalışma mevcut sahanın biraz kuzeyinde, ‘Kuzey Sakarya Gaz Sahası' olarak adlandırdığımız bir bölgede olacak. Adını da inşallah ‘Amasra-1' kuyusu olarak isimlendireceğiz, nisan ayında orada ilk sondajını yapacak, bu da yine keşif amaçlı sondajımız olacak. Bugüne kadar yapılan sismik çalışmalarda ilk defa gireceğimiz bir alan, dolayısıyla orada da tahmin ediyorum 2 veya 3 aylık bir çalışma neticesinde belki yeni bir keşif duyurabiliriz. Tüm beklentimiz, temennimiz o. Sismik çalışlalar bitti, potansiyeli yüksek olan bu bölgede nisan ayında ilk keşif amaçlı sondajımıza başlayacağız.”

KANUNİ SONDAJ GEMİSİ DE HALİHAZIRDA TÜRKALİ-2'DE KUYU TESTLERİNİ YAPIYOR

Fatih sondaj gemisi bu iki tespit kuyusunun ardından yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 28 Mayıs'ta ise Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu olan Türkali-3'te sondaja başladığını duyurdu.

Böylece, Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfedildiğinin açıklanmasının ardından iki tespit ve bir keşif kuyusunda sondaj gerçekleştirilirken, üçüncü tespit kuyusunda da çalışmalar sürüyor.

Ayrıca, geçen yıl TPAO envanterine katılan ve Sakarya Gaz Sahası'nda kuyu testlerini gerçekleştirmekle görevlendirilen Kanuni sondaj gemisi de halihazırda Türkali-2'de kuyu testlerini yapıyor.

Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'a ziyarette bulunması, bölgedeki rezerv artırma ve yeni keşiflere ilişkin açıklama yapması ve Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.