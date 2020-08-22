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Amanos kırsalında 3 terörist öldürüldü!

22 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 16:30

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında  Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin  etkisiz hale getirildiğini bildird   İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında,  Hatay-Amanos kırsalında,  İl Jandarma Komutanlığı ve İl  Emniyet Müdürlüğünün  istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma  Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist  etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet  M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele  geçirilmiştir.  Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Hatay Yıldırım 5 Amanos operasyon
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