Hassa ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyon sırasında, Akbez Mahallesi Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde çatışma çıktı. Çatışma sonucu, bölücü terör örgütü üyesi 1 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristin üzerinde 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 2 roketatar sevk fişeği, 2 el bombası, 1 termal dürbün, 1 sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
Amanos Dağları'nda 1 PKK'lı öldürüldü
27 Şubat 2018 Salı - 19:14 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 19:14