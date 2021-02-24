Aman dikkat! Türkiye'ye dadandılar, bu yöntem çaresiz bırakıyor

Son günlerde Nijeryalı dolandırıcılar, Türkiye'de faaliyet gösteren ilan sitelerinde ürün satmak isteyen Türk vatandaşlarına dadandı. Sahte bilgi ve belgelerle kandırılan ilan sahipleri, hem ürünlerinden hem de paralarından oluyor. Yurtdışı işlemlerde paranın banka hesabına geçmeden ürünün kesinlikle kargolanmaması gerektiğini dile getiren Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal, güvenli ödeme sistemlerinin de kullanılabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, internetten ürün satmak isteyenleri yurtdışı kaynaklı dolandırıcılar konusunda uyarıyor. 'Ön ödeme dolandırıcılığı' olarak da bilinen yöntem, vatandaşların mağdur olmasına neden oluyor.

Bir okuyucunun ntv .com.tr'ye ulaştırdığı ihbar, bu yöntemle yapılan dolandırıcılığı yeniden gündeme getirdi.

Çoğu zaman Nijerya'dan ilan sahibine ulaşan dolandırıcılar, sahte bilgi ve belgelerle ürünün kendilerine kargolanmasını sağlıyor.

Dolandırıcılar öncelikle Türkiye'deki ilan sitelerinden gözlerine kestirdikleri ürünler için satıcıyla WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor.

Söz konusu ürünler fiyatı yüksek olanlar arasından seçiliyor.

ntv.com.tr'ye ulaşan ihbarda olduğu gibi alıcı kılığındaki dolandırıcı, genelde kendisini Amerikan ya da Kanada askeri olarak tanıtıyor. Sahte bilgiyi desteklemek için de profil fotoğrafında bir asker bulunuyor.

Dolandırıcı, İngilizce mesajında Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu ve Nijerya'da görev yaptığını söylüyor.

Ürünle ilgili sorduğu birkaç basit sorunun ardından ürünü almak istediğini belirtiyor. Dolandırıcılar Türkiye'de faaliyet gösteren kargo firmalarına da hakim. Satıcıya ürünü Türkiye'den bir kargo firmasıyla Nijerya'ya gönderebileceğini söyleyen dolandırıcılar, ödeme için ise IBAN istiyor.

SAHTE DEKONT

Bu noktada devreye sahte bir evrak giriyor. Kargo ücretini de ödemeye eklediğini söyleyen dolandırıcı, gerçeğinden ayırt edilemeyecek sahte dekontu ilan sahibine gönderiyor. Dekonta inanan vatandaş hem elinde üründen hem de kargo ücreti nedeniyle cebindeki paradan oluyor.

Dolandırıcıların, dekonta inanmayan ve parayı hesabında görmek isteyenler için de ayrı bir planı bulunuyor. Gönderdikleri paranın güvenli alışveriş amacıyla bankada tutulduğunu söyleyen dolandırıcılar, paranın kargo takip numarasının paylaşılmasının ardından hesaba geçeceğini öne sürüyor. Bu aşamada ürünü kargolayan satıcı yine dolandırılmaktan kurtulamıyor.

"İLAN SİTELERİ ÖNLEM ALMALI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Ali Köksal, yurtiçi işlemlerde ödemeli gönderi yapılması gerektiğini belirtti. Köksal, böylece kargo şirketinin tahsilata aracılık edebileceğini söyledi.

Yurtdışı işlemlerde ise paranın banka hesabına geçmeden ürünün kesinlikle kargolanmaması gerektiğini dile getiren Köksal, güvenli ödeme sistemlerinin de kullanılabileceğini ifade etti.

Konuyla ilgili ilan sitelerinin de önlem alması gerektiğinin altını çizen Köksal, şunları kaydetti:

"Burada asıl sorun; ilgili platformların insanları elektronik ticaret konusunda fazla bilgi sahibi olmayan insanları yurtdışı işlemler konusunda uyarması gerektiğidir. Bazı önlemler alınmalı. Kişinin telefon numarası yurtdışına gizlebilebilir veya yurtdışına satış yapmak isteyenler için seçenek sunulabilir."

"YAPILABİLECEK FAZLA BİR ŞEY YOK"

Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurtiçindeki işlemlerde hukuki olarak bir şekilde gereği yapılacaktır algısı var. Ama yurtdışındaki dolandırıcılık olayıyla ilgili yapılabilecek fazla bir şey yok.