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Aman dikkat... Bir uyarı da valilikten geldi! Çok kuvvetli olacak

DHA/AA |  07 Ekim 2020 Çarşamba - 18:00 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 18:00

Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısına göre Marmara bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yaptığı son dakika açıklamasında 'Yarın sağanak yağışa dikkat' diye sözlerine başlayan Yerlikaya, 'Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor' dedi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda  yarın saat 09.00 itibarıyla şiddetli yağış beklendiği belirtilerek, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
 
BİR UYARI DA AFAD’TAN UYARI
 
AFAD’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara’da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
 
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.
 
İSTANBUL VALİSİ'NDEN YAĞIŞ UYARISI!
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
 
Yarın sağanak yağışa dikkat
 
Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
 
Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.

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