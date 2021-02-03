Alzheimer ve demans hastalarında bu soruna dikkat!

Diş ve ağız sağlığı, genel sağlığın önemli bir parçasıdır. İhmal edilen ağız ve diş bakımı, uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabilir. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Prof. Dr. Serhat Yalçın, özellikle demans ve alzheimer hastalarında, hastalığın ilerlemesinin ardından, diş tedavilerinin gerçekleşmesinin zorlaşabileceği konusunda uyardı.

Ağız sağlığı ve diş bakımı, yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkes için büyük önem taşıyor. Fakat yaşı ilerlemiş, özellikle alzheimer ve demans gibi hastalıkları yaşayan kişilerde ağız sağlığı daha büyük önem kazanıyor. Uzmanlar diş tedavilerinin, hastalığın teşhisinden hemen sonra geciktirilmeden bir an önce yapılması konusunda uyarıyor.

Peki, Yaşlılarda diş bakımı nasıl olmalıdır? Alzheimer ve demans hastalarında diş tedavileri nasıl yapılmalıdır? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serhat Yalçın anllatı.

YAŞ ALMIŞ KİŞİLER AĞIZ BAKIMINA DAHA ÇOK VAKİT AYIRMALI

Fonksiyonel işlevlerinin yanı sıra, psikolojik ve özgüven açısından da, diş sağlığı büyük önem taşıdığını bielrten Prof. Dr. Serhat Yalçın, “Ağız ve diş sağlığı, çok küçük yaşlardan itibaren kişilerin önemsediği, konuyla ilgili gereken önlemleri aldığı bir alan olmalıdır. Yaşlılık dönemine ulaşıldığı yıllarda, insanlar diş sağlığını ihmal edebiliyor. Aksine, yaşam kalitesini yüksek seviyelerde tutmak amacıyla, yaş almış kişiler, ağız bakımına daha fazla vakit ayırmalı, böylece kendinken küçük olan, kendini idol olarak gören kişiler için doğru model olmalıdır” dedi.

HASTALAR HIRÇIN VE SİNİRLİ DAVRANABİLİR

Prof. Dr. Yalçın, “Demans ve alzheimer hastalarında, hastalığın ilerlemesinin ardından, diş tedavilerinin gerçekleşmesi çok zor bir hal alabiliyor. Bu tür hastalıkları yaşayan kişilerin yakınları, bu hastaların ağız sağlığını korumasına yardımcı olmalıdır. Rutin diş bakımlarını gerçekleştirmelerini sağlayarak, ağız hijyenlerini de kontrol altında tutmalıdır. Diş ile ilgili sağlık problemi yaşayan hastalar, çürüğü, sızlaması, ağrısı olan hastalar, normalde olduklarından daha hırçın ve sinirli davranabilirler. Bu nedenle sorun hemen tespit edilmeli ve tedavileri zaman kaybetmeden gerçekleştirilmelidir” diye konuştu.

HASTALIĞIN ERKEN EVRESİNDE DİŞ TEDAVİSİ YAPILMALI

Yalçın, “Demans, alzheimer vb. hastalıklar, çok büyük oranda yaşı ilerlemiş kişilerde görülmektedir. Yaş ilerledikçe, dişlerin kökleri açığa çıkar. Bahsedilen köklerin üzerlerini kaplayan mine tabakası artık olmadığı için, açığa çıkan kök yüzeyleri çürük oluşmasına daha da meyilli bir hal alır. Bu hastalarda diş tedavileri hastalığın ileri evrelerinde çok zorlaşmaktadır. Hastalar koopere olamazlar. Diş tedavilerinin sedasyon veya genel anestezi altında yapılması gerekebilir. Hastaları takip eden nörologlar özellikle genel anestezi konusunda hastalığın ilerleyebileceği endişesi ile karşı çıkmaktadırlar. Bu nedenle bu hastaların yani alzheimer ve demans teşhis tanısı alan hastaların ilk evrelerinde diş tedavilerinin yapılması çok önemlidir. İleri evrelerde hastaları tedavi etmek zordur. 60 yaş üzeri kişilerin, işte bu nedenlerle daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Serhat Yalçın, “Çünkü diş eti çekilmelerine bağlı kök çürükleri bu yaşlarda daha sık görülür. İlerleyen yaşlarda kullanımı artan protezler çok iyi temizlenmelidir. Aksi taktirde, kötü dolgular, kırık protezler, sigara, ağız kanserine yol açabilir” dedi.