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Alzheimer ilacı ilk defa onun üzerinde denendi! Üç bilim adamı istifa etti
ABD'de tartışmalara yol açan Alzheimer ilacı klinik deneylerden sonra ilk defa bir insanın üzerinde denendi. 70 yaşındaki Marc Archambault, tedavinin uygulandığı ilk insan olarak tarihe geçti. İlacın kabul görmesi üzerine FDA'ya tavsiyede bulunan üç bilim adamı istifa etti.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) 7 Haziran tarihinde Alzheimer'ın tedavisi için geliştirilen Aduhelm isimli ilacın kullanımını onaylandığını duyurması ile başlayan tartışmada yeni bir adım atıldı.