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Altun: Türk Konseyi'ndeki üye ülkeleri platforma davet ediyoruz

AA |  24 Ekim 2021 Pazar - 0:46 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 0:46

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'na ilişkin, "Türk Konseyi'ndeki bütün üye ülkeleri biz bu platforma davet ediyoruz." dedi.


Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'nda, ilk toplantısı gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'na ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.
 
Platform mutabakatını geçen yıl sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile birlikte imzaladıklarını hatırlatan Altun, mutabakat zaptıyla platformun kurulduğunu ve o günden bu yana mekanizması üzerinde çalışıldığını anlattı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türk Konseyi
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