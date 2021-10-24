Altun: Türk Konseyi'ndeki üye ülkeleri platforma davet ediyoruz

Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde, "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'nda, ilk toplantısı gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu'na ilişkin gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Platform mutabakatını geçen yıl sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile birlikte imzaladıklarını hatırlatan Altun, mutabakat zaptıyla platformun kurulduğunu ve o günden bu yana mekanizması üzerinde çalışıldığını anlattı.