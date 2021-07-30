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Altun: İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı

30 Temmuz 2021 Cuma - 1:30 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 1:30

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.


İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor" dedi.
 

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun yangın
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