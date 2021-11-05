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Altun'dan 'Lütfi Elvan görevinin başındadır' mesajı

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 10:57 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 10:57

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu bildirdi.


Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifa  ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer  veren Altun, şunları kaydetti:
 
"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz  haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu  ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz."
 

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