Altun'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki

İletişim Başkanı Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.