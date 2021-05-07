Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz. İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Altun'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki
Altun'dan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısına sert tepki
07 Mayıs 2021 Cuma - 21:44 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 21:44