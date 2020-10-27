28 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.153 0.71 EURO 9,6610 0.02
USD 8,1940 0.12 ALTIN 501,660 1.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Altun: Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 23:34 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 23:34

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  karşı yapılan çirkin karikatüre ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında "Batı'nın faşist  kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza  saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar.  Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek,  faşizm ve faşistler kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.
 
  

ETİKETLER

Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı türkiye
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.