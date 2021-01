Altuğ Verdi davasında flaş karar! Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde trafik polisi olarak görev yapan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, kayıtlı olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi inşaat bölümünden yatay geçişle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesine kayıt yaptırdı. Derepazarı ilçesinden 8 kilometre mesafedeki il merkezine tayin isteyen Sarıcaoğlu, amirleri, ilçe kaymakamı ve Personel Şube Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yle görüşmek istedi. 11 Aralık 2018'de personel görüş günü olması nedeniyle görüşme programına alınan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, özel kalemin odasına çağrıldı. Burada, tedbir amaçlı özel kalem görevlilerince tabancası ve cep telefonu alınan Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makam odasına girdi.

MAKAM ODASINDA DEHŞET SAÇTI

Yaklaşık 8 dakika süren görüşme sonrası makam odasından çıkan Sarıcaoğlu, teslim ettiği tabanca ve cep telefonunu geri aldı. Derepazarı'ndan, Rize kent merkezine tayininin, planlamaya uygun bulunmadığı bildirildiği için öfkelenen polis memuru, silahını teslim aldıktan kısa süre sonra makam odasına geri dönerek, tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan 7 kurşundan 3'ünün isabet ettiği İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma polisi Yiğit Can Köksal da yaralandı. Yaralı Köksal tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen saldırgan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tutuklandı. Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan 41 sayfalık iddianamede, Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

SANIK RİZEYE GETİRİLDİ

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Rizeye getirildi.

Duruşmada şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin eşi Leyla Verdi, kardeşi Ertunç Verdi ve ailesinin vekaletini gönüllü olarak üstlenen Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe hazır bulundu. Duruşmayı Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı da izledi.

LEYLA VERDİ: EŞİMİN EN TİTİZ OLDUĞU KONU ADALETTİ

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdinin eşi Leyla Verdi mahkemede tanık olarak dinlendi. 30 yıllık eşinin en titiz olduğu konunun adalet olduğunu dile getiren Verdi, Ben öğretmenim, 25 kilometre mesafede çalıştığım zamanlar oldu. Asla torpil istemedim. Asla bir tayin için bu olayın olduğunu düşünmüyorum. Adalet inşallah yerini bulacak. Ama ben Allah'ın adaletine güveniyorum. Ben yarım halde ayakta duruyorum, kızım için ayaktayım. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Duruşmada sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlunun son sözleri soruldu. Sanığın olay gününü anlattığı sırada eşi Leyla Verdi rahatsızlandığını belirterek salondan çıktı.

SANIK SARICAOĞLU: HER ŞEY CEHENNEM OLDU

Sanık İsmail Hakkı Sarıcaoğlu duruşmada olay gününü anlattı, FETÖ örgütü üyesi olduğu iddialarını reddetti. Sarıcaoğlu, Bir hayalim vardı oda üniversite okumaktı. Her şey süper oluyormuş gibiydi, bir anda her şey cehennem oldu. Olayı tasarlayarak yapmadım, her şey aniden gelişti. Görevdeyken bana laf söylenmesin diye görevimi dört dörtlük yapardım. Böyle bir şey olsun istemezdim dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI

Rize Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Sarıcaoğluna tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile 53 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık Sarıcaoğlu, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ise delil yetersizliğinden beraat etti.