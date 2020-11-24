Altının ons fiyatı baskılandı! Gram, Çeyrek, Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor, bugün altın fiyatları ne kadar?

Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 462,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2'lik değer kaybının ardından düşüş eğilimini sürdürerek, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.829 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki gerilimin azaldığını gösteren gelişmelerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
ALTIN FİYATLARI 24 KASIM 2020
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 458,39 TL alış 463,84 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 743,00 TL alış 759,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın an itibariyle 1.489,00 TL alış 1.520,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 2.976,90 TL alış 3.008,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.825 dolardan işlem görüyor.
ANLIK ALTIN FİYATLARI