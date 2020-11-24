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Altının ons fiyatı baskılandı! Gram, Çeyrek, Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor, bugün altın fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatı baskılandı! Gram, Çeyrek, Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor, bugün altın fiyatları ne kadar?