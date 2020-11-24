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Altının ons fiyatı baskılandı! Gram, Çeyrek, Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor, bugün altın fiyatları ne kadar?

24 Kasım 2020 Salı - 11:49 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 11:49

Altın fiyatları ne kadar? Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 465,1 liradan tamamladı.


Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 462,6 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2'lik değer kaybının ardından düşüş  eğilimini sürdürerek, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.829 dolar  seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu  haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki gerilimin azaldığını gösteren  gelişmelerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksi  verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın  takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında  1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

ALTIN FİYATLARI 24 KASIM 2020

GRAM ALTIN NE KADAR? 

Gram altın an itibariyle 458,39 TL alış 463,84 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 

Çeyrek altın 743,00 TL alış 759,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın an itibariyle 1.489,00 TL alış 1.520,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR? 

Tam altın 2.976,90 TL alış 3.008,30 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR? 

Altının ons fiyatı 1.825 dolardan işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

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