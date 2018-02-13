Altının gramı yükselişte! Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları...

Altının gramı yükselişe geçti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatlarının bugün kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatları bugün kaç liradan satışa sunuluyor? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 0,07% yükselişle 161,74 liradan, çeyrek altın ise -0,13% düşüşle 264,23 liradan alıcı buldu. İşte piyasalara dair merak edilen güncel durum...

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 161,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 1.323,7 dolardan işlem görüyor.