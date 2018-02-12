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Altının gramı haftaya nasıl başladı? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları...

12 Şubat 2018 Pazartesi - 7:32 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 7:32

Altının gramı haftaya nasıl başladı? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarına dair güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.


Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Kapalıçarşı'da Cuma günü kapanışta gram altın -0,43% düşüşle 161,52 liradan, çeyrek ise 0,26% yükselişle 264,02 liradan alıcı buldu. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

 
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 161,9 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 162,2 liradan tamamladı.
 
Gram altın, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 161,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.083 liradan satılıyor.
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.319,5 dolardan işlem görüyor.

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