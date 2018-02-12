Altının gramı haftaya nasıl başladı? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları...

Altının gramı haftaya nasıl başladı? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatlarına dair güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

