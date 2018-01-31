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Altının gramı hafta ortasında ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek...

31 Ocak 2018 Çarşamba - 9:11 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 9:11

Altının gramı hafta ortasında ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları kaç lira? Sorularının yanıtları gündemde sıkça araştırılıyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarındaki güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.


Altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 0,30% yükselişle 162,92 liradan çeyrek altın ise 0,09% yükselişle 267,05 liradan alıcı buldu. İşte piyasalara dair güncel bilgiler...

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,8 lira seviyelerinde dengelendi. 

Dün dolar kurundan bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 163,3 liradan tamamladı.
 
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 162,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.
 
Küresel piyasalarda doların değer kazanmasından negatif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 1.335,7 dolardan işlem görüyor.-0,03%

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