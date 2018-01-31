Altının gramı hafta ortasında ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek...

Altının gramı hafta ortasında ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları kaç lira? Sorularının yanıtları gündemde sıkça araştırılıyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarındaki güncel bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

