Altının gramı hafta ortasında ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları kaç lira? Sorularının yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın piyasasındaki güncel durum haberimizde yer alıyor.

Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı 0,31% yükselişle 162,50 liradan, çeyrek altın ise -0,31% düşüşle 264,99 liradan alıcı buldu. Piyasalardaki dalgalanma devam ediyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 0,75 azalışla 162 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 1.337,5 dolardan işlem görüyor.