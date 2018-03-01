Altının gramı düşüşe geçti! Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar?

Altın piyasasında, 13 işlemde 18 milyon 410 bin 324,45 liralık ve 32 işlemde 33 milyon 262 bin 473,88 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 576 bin 339,95 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsa sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Halkbank , Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,91 değer kaybetti.