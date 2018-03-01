Altının gramı düşüşe geçti! Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları değişkenliğiyle yatırımcısını şaşırtmayı sürdürüyor. Dün güne düşüşle başlayan altında son durum nedir? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 161,06 liradan çeyrek altın ise 263,56 liradan satıldı. İşte Altın piyasasına dair yorumlar ve güncel durum...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 161,3 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 161,7 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,25 azalışla 161,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.078 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.318,3 dolardan işlem görüyor.
Altının kilogramı 161 bin 350 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda altının kilogramı 161 bin 350 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 13 işlemde 18 milyon 410 bin 324,45 liralık ve 32 işlemde 33 milyon 262 bin 473,88 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 576 bin 339,95 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Halkbank, Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,91 değer kaybetti.