Altının gramı dengelendi! Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altının gramı haftaya yükselişle başladı ve 156 lira bandında dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatlarının kaç lira olduğu merak edilmeye başlandı. Her gün yakından takip edilen altın fiyatlarına dair güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabı merak ediliyor ve araştırılıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 156,18 liradan çeyrek altın ise 255,96 liradan alıcı buldu. İşte altın piyasasına dair güncel bilgiler...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 156 liradan tamamladı.

Gram altın, yılın son haftasına yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Son 2 haftadır yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.274,98 dolardan işlem görüyor.