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Altının gramı bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın...

06 Mart 2018 Salı - 7:32 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 7:32

Altının gramı bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadardan işlemde? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. En önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler ve uzman yorumları haberimizde...


Haftaya yükselişle başlayan altının gramında son durum nedir? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 161,58 liradan çeyrek altın ise 265,25 liradan alıcı buldu. Altının kilogramında da yükseliş yaşandı. İşte güncel bilgiler...

 
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının  ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi. 
 
Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar  kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının  gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 yükselişle 162 liradan  tamamladı.
 
Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının  ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 163  liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira,  Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı  ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.327 dolardan işlem görüyor.
 
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen  hafta çelik ve alüminyum ithalatına vergi getirileceği açıklamasının küresel  piyasalarda belirsizliğe neden olduğunu kaydetti.
 
Çin ve Avrupa ülkelerinden, Trump'ın korumacı politikalarına yönelik  açıklamaların küresel piyasalarda endişelerin daha da artmasına neden olduğunu,  bunun da altın fiyatlarını pozitif etkilendiğini ifade eden Memiş," Altının ons  fiyatı geçen hafta 1.302 dolar seviyesine gerilemişti. Yeni haftaya 1.326 dolar  seviyesinden başlayan altının ons fiyatında yükseliş 1.350 dolar seviyesine kadar  devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna göre hareket edeceğini  belirterek, teknik açıdan 162 liranın destek, 164 liranın ise direnç konumunda  olduğunu dile getirdi.
 
Altının kilogramı 162 bin 500 liraya yükseldi
 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda altının kilogramı 162 bin 500 liraya yükseldi.
 
Altın piyasasında, 14 işlemde 18 milyon 456 bin 532,01 liralık ve 33  işlemde 45 milyon 376 bin 956,88 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
 
Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 873 bin 334,91 liralık işlem  hacmi görüldü.
 
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy  Kıymetli Maden, Sardes Kıymetli Madenler, DenizBank, Rona Döviz ve Kıymetli Mad.,  Finansbank şeklinde sıralandı.
 
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kazandı.

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