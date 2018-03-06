Altının gramı bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın...

Altının gramı bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadardan işlemde? Sorularının yanıtları merak konusu oldu. En önemli yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler ve uzman yorumları haberimizde...

