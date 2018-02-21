Altının gramı bugün ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları kaç liradan satılıyor? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatları ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatlarının bugün kaç liradan değer bulduğu merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın -0,12% düşüş ile 162,33 liradan, çeyrek altın ise 0,13% yükselişle 266,64 liradan alıcı buldu. İşte piyasalara dair güncel bilgiler...

Altının kilogramı 162 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda altının kilogramı 162 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 86 milyon 317 bin 174,9 liralık ve 37 işlemde 54 milyon 665 bin 367,9 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 12 işlemde 1 milyon 780 bin 66,5 liralık ve 1 işlemde 266 bin 368,9 dolarlık işlem hacmi görüldü. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank AŞ, Sardes Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Tic. AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 değer kaybetti.