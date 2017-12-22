Altının gramı bugün ne kadar? Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları kaç lira?

Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı 155,79 liradan çeyrek ise 254,80 liradan alıcı buldu. Peki altın fiyatları 22 Aralık Cuma, haftayı nasıl kapatacak?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 155,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün, 155,2-156,2 dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü yatay seyirle 155,5 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 155,8 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.044 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.265,2 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek Altının Gramı Nedir?

Çeyrek altın Cumhuriyet altınının bir çeşididir. Çeyrek altın, genel olarak iki gruba ayrılmaktadır: sikke ve ziynet çeyrek altın. Halk arasında bunlara küçük altın da denmektedir.

Çeyrek sikke altın 1,804 gram iken; ziynet çeyrek altın 1,754 gramdır. Çeyrek sikke altının ziynet çeyrek altından farkı; sikke grubundaki altınların çaplarının daha küçük olması fakat kalınlığının ve ağırlıklarının daha fazla olmasıdır. Genelde toplumsal birleşmelerde hediye olarak taktığımız çeyrek altın ziynet grubundaki çeyrek altındır. Bu altınların bir yüzünde kaligrafik yazı ile ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ile basıldığı tarih, diğer yüzünde ise Atatürk’ün resmi ve kenar süslemesi ile süslenmiştir. Kenarları ise eğiktir ve tırtıklıdır. Bu tırtıklar cumhuriyet altınlarının eğelenip eski bir dolandırıcılık yöntemi ile gramının hafifletilmemesi için yapılmıştır. Kenarları eğelenip törpülenmiş sarrafiye altınlarını almamaya dikkat ediniz.