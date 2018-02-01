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Altının gramı bugün kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları...

01 Şubat 2018 Perşembe - 7:33 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 7:33

Altının gramı bugün kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları ne kadardan alıcı buluyor? Merak edilen tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alıyor. Yatırımcının yakından takip ettiği altında dalgalanmalar devam ediyor.


Dün kapanışta Kapalıçarşı'da altının gramı 0,08% yükselişle 162,55 liradan çeyrek ise -0,78% düşüşle 264,97 liradan alıcı buldu. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarındaki dalgalanmaların güncel bilgisini haberimizde derledik.

 
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 162,9 lira seviyesinde dengelendi.
 
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 162,4 liradan tamamladı.
 
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 artışla 162,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.
 
Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,59 artışla 1.344,6 dolardan işlem görüyor.

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