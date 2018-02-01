Altının gramı bugün kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları...

Altının gramı bugün kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları ne kadardan alıcı buluyor? Merak edilen tüm bu soruların cevapları haberimizde yer alıyor. Yatırımcının yakından takip ettiği altında dalgalanmalar devam ediyor.

