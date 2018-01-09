Altının gramı bugün kaç liradan işlemde? İşte Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları...

Altının gramı bugün kaç liradan işleme alındığı merak ediliyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatları yakından takip ediliyor. Bir önceki güne göre yükselişte olan altın fiyatlarının güncel durumu haberimizde yer alıyor.

Altın fiyatları her gün merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram bir önceki güne göre az da olsa artarak 158,83 liradan kapattı. Çeyrek altın ise yatırımcısını daha fazla sevindirdi ve 260,54 liradan satıldı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 158,5 lira seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 azalışla 158,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 158,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260 lira, Cumhuriyet altını 1.061 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 4 haftalık yükseliş trendinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Asya piyasalarında 1.317,5 doları gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.318,7 dolardan işlem görüyor.