Altının gramı bugün kaç lira? Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları ne kadar? Sorularının yanıtları gündemde sıkça araştırılıyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatlarındaki son durum haberimizde yer alıyor...

Altın fiyatlarındaki güncel durum nedir? Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 0,39% yükselişle 162,62 liradan çeyrek ise -0,22% düşüşle 265,82 liradan değer buldu. Dalgalanmayı sürdüren altın fiyatları yakından takip ediliyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 163,2 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 163,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 163,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,17 düşüşle 1.330 dolardan işlem görüyor.