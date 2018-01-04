Altının gram fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 261,28 liradan gram altın ise 160,17 liradan alıcı buldu. İşte yatırımcıların merakla araştırdığı altın fiyatlarına dair güncel gelişmeler...
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,4 lira seviyesinde dengelendi.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselerek günü 159,00 liradan tamamladı.
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 159,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını 1.067 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.321,47 dolarla 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.313,30 dolardan alıcı buluyor.