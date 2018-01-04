04 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
11°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.985 0.80 EURO 4,5420 -0.17
USD 3,7600 -0.67 ALTIN 158,600 -0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

Altının gram fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı güncel çeyrek altın fiyatları...

04 Ocak 2018 Perşembe - 7:34 | Son Güncelleme : 04 01 2018 - 7:34

Altının gram fiyatı ne kadar? Sorusunun cevabı merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. Kapalıçarşı'da güncel çeyrek altın fiyatları da merak konusu oldu. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarına dair son durum...


Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da dün kapanışta çeyrek altın 261,28 liradan gram altın ise 160,17 liradan alıcı buldu. İşte yatırımcıların merakla araştırdığı altın fiyatlarına dair güncel gelişmeler...

 
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,4 lira seviyesinde dengelendi. 
 
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselerek günü 159,00 liradan tamamladı.
 
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 159,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını 1.067 liradan satılıyor.
 
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.321,47 dolarla 3,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerken, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.313,30 dolardan alıcı buluyor.

ETİKETLER

altın altın fiyatları çeyrek altın gram altın kapalıçarşı altın fiyatları altının gramı altın fiyatları bugün altın fiyatları güncel yarım altın tam altın cumhuriyet altını altın gram fiyatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.