Altının gram fiyatı bugün kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı'da çeyrek...

Altın piyasasında, 3 işlemde 25 milyon 232 bin 336,52 liralık ve 28 işlemde 57 milyon 516 bin 744,54 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 962 bin 896,80 liralık ve 2 işlemde 575 bin 476,97 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsa sında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Sardes Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, DenizBank , İstanbul Altın Rafinerisi, şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazandı.