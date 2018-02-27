Altının gram fiyatı bugün kaç liradan işlemde? Kapalıçarşı'da çeyrek...

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları yatırımcılarını oldukça sevindirdi. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 0,16% yükselişle 162,31 liradan, çeyrek altın ise 0,20% artışla 265,51 liradan değer buldu. İşte ayrıntılar...
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi.
Cuma günü dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 yükselişle 162 liradan tamamladı.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,52 artışla 162,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.088 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan pozitif yönde etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,78 değer kazancıyla 1.339,24 dolardan işlem görüyor.
Altının kilogramı 162 bin liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası`nda altının kilogramı 162 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, 3 işlemde 25 milyon 232 bin 336,52 liralık ve 28 işlemde 57 milyon 516 bin 744,54 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 962 bin 896,80 liralık ve 2 işlemde 575 bin 476,97 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Sardes Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, DenizBank, İstanbul Altın Rafinerisi, şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kazandı.