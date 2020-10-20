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Altını olanlar dikkat! Yeniden belirlendi

20 Ekim 2020 Salı - 10:51 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 10:51

Altına olan ya da altın almayı planlayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) açıkladı, yeniden belirlendi. BDDK, bankaların müşterilerden aldıkları altın veya altın mevduatları için taslak metinle milyem değerleri belirledi.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.
 
BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.
 
Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:
 
AYAR     ÜRÜN                                                                    MİLYEM
24 Ayar  İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler                 0,995
24 Ayar  Darphane                                                                0,995
24 Ayar  LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri                                 0,994
24 Ayar  LBMA Harici Rafineri Ürünleri                                0,992
22 Ayar  Darphane Üretimi Ziynet                                        0,907
22 Ayar  Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü                              0,905
21 Ayar  Hurda Altın                                                             0,855
18 Ayar  Hurda Altın                                                            0,725
14 Ayar  Hurda Altın                                                           0,555
8 Ayar   Hurda Altın                                                            0,2975
 

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