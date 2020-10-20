Altını olanlar dikkat! Yeniden belirlendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınlar için milyem değerleri belirlediği bir taslak hazırladı.
BDDK'nın "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, bankalar, müşterilerinden aldıkları ya da müşterilerin altın cinsinden mevduat hesaplarına alacak kaydetmek üzere topladıkları fiziki altınları, asgari olarak aşağıdaki tabloda yer verilen milyem değerleri üzerinden değerleyecekler:
AYAR ÜRÜN MİLYEM
24 Ayar İstanbul Altın Rafinerisi Markalı Ürünler 0,995
24 Ayar Darphane 0,995
24 Ayar LBMA Üyesi Rafineri Ürünleri 0,994
24 Ayar LBMA Harici Rafineri Ürünleri 0,992
22 Ayar Darphane Üretimi Ziynet 0,907
22 Ayar Muhtelif 22 Ayar Kuyum Ürünü 0,905
21 Ayar Hurda Altın 0,855
18 Ayar Hurda Altın 0,725
14 Ayar Hurda Altın 0,555
8 Ayar Hurda Altın 0,2975