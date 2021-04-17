Altından beklenmedik hareket! Bu hafta...

Altın ile ilgili önemli detay belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, altının gram satış fiyatı yüzde 0,65 değer kazandı, dolar/TL yüzde 1,31, euro/TL yüzde 0,57 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.352,74, en yüksek 1.418,52 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,07 artarak 1.408,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 kazanımla 461,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 artışla 3.059,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 742,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 747,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD dolar ı yüzde 1,31 değer kaybederek 8,0640 liraya, euro yüzde 0,57 azalarak 9,6680 liraya geriledi.