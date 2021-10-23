Altında yeni dönem! Bu da oldu, 70 liraya kadar düştü...

Altında yeni dönem başladı. Piyasada 0.25, 0.10, 0.05 gram altınlar üretilmeye başlandı. Bir başka deyişle 70 liradan başlayan tutarlarla altın alınabiliyor. Geçen yıl ekonomilerdeki durgunluk, düşük faiz ve dolar, euro gibi para birimlerinin değer kaybetmesi nedeniyle yatırımcı, güvenli liman olan altına yönelmiş ve altın rekor üstüne rekor kırmıştı. Ons (31.1 gram) altın tarihinde ilk kez 2 bin doları aşmış, gram 540 lirayla zirveye çıkmıştı.