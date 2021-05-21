Altında yeni dönem! Bir boğa piyasası başladı, fiyatlar...

Altında son haftalarda yaşanan yükseliş bazı uzmanlarca yeni bir boğa piyasasının başladığı şeklinde yorumlanıyor. Correlation Economics yazarlarından Albert Sung, ABD’de Sefalet Endeksi’nin yükseldiğini, altında kurumsal yatırımcıların yeniden sahneye çıktığını, Çin ve Hindistan’ın altın alımlarını ikiye katlandığına dikkat çekerek altında iki yıl sürmesi beklenebilecek bir boğa piyasasının sinyallerinin geldiğini ifade ediyor.