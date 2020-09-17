Altında yeni dönem!

Yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden olan Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken artık yeni bir döneme de girildi. Corona virüs salgını döneminde artan internet alışverişlerine altın da eklendi.

Her zaman güvenli liman olarak görülen altın, yükseliş trendine devam ediyor. Pandemide bütün sektörler gibi kendilerinin de etkilendiğini söyleyen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı Erhan Hoşhanlı, "Yavaş yavaş olumsuz etkisi kalkmaya başladı. Şimdi kapasitemiz yüzde 70’lere çıktı. Düğünler ve tasarruf için altın alımları başladı. Altın uzun vadeli bir yatırım aracı. Dalgalanmalar olabilir ama kolaylıkla paraya çevrilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı altın her zaman iyi bir tasarruf aracıdır. Dünya dolar bazlı ekonomi yerine, altın varlıklarına dayalı sisteme geçmeye gayret ediyor. Bundan dolayı özellikle altın konusunda merkez bankaları ve ülkeler altına yönelik varlıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Sektörde e-ticaret uygulaması da yeni yeni hızlandı" dedi.

ALTINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

E-ticarette özellikle gümüş takı ürünlerine talep artışı olduğunu bildiren Hoşhanlı, "Kıymetli taşları içeren pahalı ürünlerin de internetten satışlarının arttığını görmekteyiz. Bu da sektörümüz açısından yeni bir açılım. Daha önceden de yapılıyordu ama bu son dönemde artarak sektörün ilgilendiği bir alan haline geldi" diye konuştu.

ALTIN ALIRKEN DİKKAT

Hoşhanlı altın fiyatlarındaki yükseliş ile beraber sahtekarlıkların da artığına dikkat çekerek, "Altını bildiğiniz, tanıdığınız kuyumcudan almak lazım. Kuyumcu dışında bilmediğiniz yerden almayın. İnternetten de bilinen bir firmadan alın. Alışverişten sonra faturasını belgesini isteyin" uyarısında bulundu.