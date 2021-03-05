Altında fiyatlarında sürpriz düşüş! Altının gramı...

Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. Ons altın 20 günlük hareketli ortalamasının altında kaldı. Doların değer kazanmasına bağlı olarak gram altın da düşüşüne devam ediyor.
Geride bıraktığımız Şubat ayı sonu ve mart ayı başında ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olmuş, bir miktar toparlanma hareketleri görülse de altın fiyatları yine aşağı yönlü hareketini devam ettirmişti. Dün Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında tahvil getirileri ve enflasyon beklentilerini kontrol altında tutulacağı konusunda piyasaları tatmin edici açıklamalarda bulunmaması altın fiyatlarını etkiledi ve değerli maden altında geri çekilmeler görüldü. Powell'ın konuşmasından sonra altın fiyatları 9 ay sonra kritik seviyenin altında işlem görüyor. Peki, altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Altın yatırımıcısı ne yapmalı? Altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte canlı altın fiyatları...
Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Haftanın son işlem gününde altın, 9 ay sonra kritik seviyenin altına geriledi. Hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş kaydederek ons başına 1.700 doların altına gerilerken gram altın yükselen dolar/TL ve düşen küresel altın fiyatları nedeniyle düştü. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yükselen tahvil faizlerine karşı yeterince güçlü bir duruş sergilemediği izlenimiyle 1.700 doların altına geriledi. Gram altın ise yükselen Dolar/TL'den etkilendi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...
GRAM ALTIN NE KADAR?
410,43 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 410,53 liradan, 2 bin 722 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 763 liradan satılıyor.
TAM ALTIN KAÇ LİRA?
2 bin 709 liradan alınan tam altın 2 bin 779 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.309 liradan alınan yarım altın 1.344 liradan ve 656,79 liradan alınan çeyrek altın 410,53 liradan satılıyor.