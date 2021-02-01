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Altında son durum ne? Kapalıçarşı altın fiyatları (1 Şubat 2021)

01 Şubat 2021 Pazartesi - 19:10 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 19:10

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,20 azalışla 430,20 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve tam altın fiyatı ne kadar? İşte 1 Şubat Pazartesi Kapalıçarşı altın fiyatları…


İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 697,00 lira, Cumhuriyet altını 2.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,20 düşüşle 430,20 liradan işlem gördü.
 
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 769 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 789 liradan satıldı.
 
YARIM ALTIN NE KADAR?
 
1.385 liradan alınan Yarım Ziynet 1.395 liradan satıldı.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
 
692 liradan alınan Çeyrek Ziynet 697 liradan satıldı. 
 
 
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 
 

CUMA        

 

PAZARTESİ

 

     

Alış

Satış          

Alış

Satış

24 Ayar Külçe Altın (Gr.)    

439,50

439,70

430,00

430,20

Cumhuriyet Ata Lira    

2.896,00

2.917,00

2.834,00

2.855,00

22 Ayar Bilezik (Gr.)    

401,00

405,00

392,00

396,00

Lira (Tam) Ziynet    

2.830,00

2.850,00

2.769,00

2.789,00

Yarım Ziynet    

1.415,00

1.425,00

1.385,00

1.395,00

Çeyrek Ziynet    

708,00

713,00

692,00

697,00

 

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