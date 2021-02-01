Altında son durum ne? Kapalıçarşı altın fiyatları (1 Şubat 2021)

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 697,00 lira, Cumhuriyet altını 2.855,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,20 düşüşle 430,20 liradan işlem gördü.

TAM ALTIN NE KADAR?

2 bin 769 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 789 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

1.385 liradan alınan Yarım Ziynet 1.395 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

692 liradan alınan Çeyrek Ziynet 697 liradan satıldı.