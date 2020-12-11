Altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? 11 Aralık altın fiyatları

ABD'de teşvik paketi umutlarının azalması ve aşı konusundaki gelişmeler altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Haftanın son işlem gününde altının ons 1834 dolar seviyesinde hareket ederken altın pandemi döneminde son 10 yılın en büyük kazancını elde etti. Analistler aşı konusundaki gelişmelerle birlikte altın fiyatlarının yükseliş trendini kaybedeceğini beklenebileceğini belirtiyor. Altının ons fiyatındaki zayıf seyire rağmen dolar kurundaki yükseliş, özellikle gram altın olmak üzere altın fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Peki, Altında son durum ne? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Aralık altın fiyatları ve altın yorumları...

Haftaya toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatları, haftanın ortasında yükseliş trendini aşağı yönlü harekete bırakmıştı. Haftanın son işlem gününd altın fiyatları Pazartesi günü başlangıç seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar yaşandığı görülüyor. ABD kanadında ise Pfizer’ın geliştirdiği aşının kullanımı FDA tarafından onaylanmasının ardından ABD teşvik paketi ile ilgili beklentiler üzerindeki umudun azalması altının aşağı çekilmesine neden oldu. Ons altın sabah saatlerinde 1834 dolar seviyesinde hareket ederken gram altın 466 bandında işlem görüyor.

İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 466 liradan, çeyrek altın 762 liradan, Cumhuriyet altını 3,140 liradan, ons altın ise 1834 dolardan işlem görüyor.

İntegral Yatırım Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Ons altın forex piyasasında bu sabah 1837 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Ons altın, ABD'de teşvik paketi konusunun sarmala dönmesi ve anlaşma beklentilerinin azalmasıyla zayıf seyrediyor.

Öte yandan ABD'de FDA'nın Pfizer aşısını onaylaması da ons altını baskılayan bir etken. Ancak dolar endeksindeki zayıf seyir ons altındaki düşüşü hafifletiyor. Bugün ABD'den gelecek ÜFE verisi takip edilecek. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 470,15

SATIŞ: 470,22

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 745,46

SATIŞ: 762,51

ALTINDA SON DURUM NE? 11 ARALIK 2020 ALTIN FİYATLARI

Altın Fiyatları Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 470,15 470,22 % 0,94 11:16 Çeyrek Altın 745,46 762,51 % -0,09 17:14 Cumhuriyet Altını 3.093,00 3.140,00 % -0,03 17:14 Tam Altın 3.075,02 3.152,64 % -0,09 17:14 Yarım Altın 1.486,26 1.525,02 % -0,09 17:14 Ons Altın 1.832 1.833 % -0,15 11:29 Has Altın 469,96 470,04 % 0,90 11:14 22 Ayar Bilezik 424,91 425,33 % 0,00 17:14 Altın KG (Dolar) 58.754 58.764 % 0,06 11:14 Altın KG (Euro) 71.234 71.247 % 0,06 11:14

ALTIN YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ? İŞTE UZMANLARDAN ALTIN YORUMLARI

Teknik Analiz: 1848 seviyesi altındaki hareketini sürdüren parite 22 günlük ortalama olan 1844'ün hemen altında seyrediyor. 1848 seviyesi kritik direnç olma özelliğini sürdürüyor. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir.

Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde alışlar hız kazanabilir. Olası düşüşlerde ise 1822 seviyesi yakın destek konumunda. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek."

İnfo Yatırım FX tarafından ise şu ifadeler kullanıldı: "İçerisinde bulunduğumuz haftaya toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatları ilerleyen günlerde yerini aşağı yönlü hareketlere bırakmıştı. Haftanın son işlem gününe baktığımızda ise haftaya başlangıç seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar yaşandığı görülüyor.

Özellikle Kovid19'a karşı geliştirilen aşıların dağıtılmaya başlanması ve İngiltere ’de uygulanması küresel risk iştahını bir miktar artırdı. ABD kanadında ise Pfizer’ın geliştirdiği aşının kullanımı FDA tarafından onaylandı. Bu sebeple bu gelişmeler piyasalar tarafından olumlu karşılandı ve fiyatları baskıladı.

Diğer yandan haftanın ilk günlerinde ABD kanadında mali teşvik paketi beklentilerinin artması fiyatları desteklemişti. Fakat aşı gelişmeleri ile fiyatlar dengelendi. Dün Amerika ’dan gelen TÜFE verisi izlendi ve Kasım ayında aylık bazda yüzde 0.2 artış yaşandığı görüldü. Diğer yandan yine ABD’den gelen işsizlik maaşı başvuruları takip edildi.

Gelen veriye göre geçtiğimiz hafta ABD’de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 853 bin yükseldi. Veri beklentilerin üzerinde geldi. Gün içerisinde ise TSİ 16:30’da ABD’den gelecek olan ÜFE verisi izlenecek.

XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1850.80 – 1875.60 – 1890.32 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Gevşemelerde ise 1825.49 – 1806.69 – 1789.05 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise şöyle denildi: "Küresel piyasalarda aşıya dair iyimserlik, risk iştahının toparlanmasını desteklemeye başlamış durumda. En son, ABD'de en kısa sürede aşılamanın başlaması bekleniyor çünkü FDA danışma kurulu, Pfizer ve BioNTech aşısı için FDA'ya yetki verdi, resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından en kısa sürede dağıtıma başlanması planlanıyor.

Bu hafta İngiltere aşılamaya başlamıştı, ABD'nin de ilerleyen günlerde başlaması durumunda piyasalar biraz daha nefes alabilir. Bu durumda ons altın açısından pek olumlu olmuyor.

Diğer bir konu teşvik paketi görüşmeleri sürüyor ancak belirsizliğin oluşması altın fiyatlarını bir miktar dengeliyor. Bugün içinde, aşı, virüsün seyri ve teşvik paketi görüşmeleri altın için izlenmeli. Ons altında 1834$ - 1830$ - 1825$ destekler, 1842$ - 1846$ - 1851$ direnç noktaları."