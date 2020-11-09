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Altında son durum! Fiyatlarda 'Biden' etkisi...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Joe Biden oldu. Biden sonucun ardından basının karşısına çıkarak, oldukça ılımlı açıklamalarda bulundu. Piyasalar, Biden'ı pozitif karşıladı. İşte yatırımcıların ilgi odağı haline gelen gelen altın ile ilgili son durum
Altın fiyatlarında 'Biden' etkisi görülmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmış gram altın tarihi zirveyi görmüştü. ABD'de seçim sonucunun kesinleşmesiyle piyasalar yeni hafta başlangıcında olumlu fiyatlanıyor. Gram altın güne 530 TL seviyesinde başlarken çeyrek altın 878 TL seviyesinde başladı. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan bu değişim için ne diyor? İşte cevabı...