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Altında son dakika tahmini! Kasım ayında 515 lira...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi sert düştü. Gram altın gün içinde en düşük 484 lira, en yüksek 488 lira seviyesini gördü. Ons altın ise 1.751 dolardan işlem görüyor. Piyasa uzmanları ise önümüzdeki aylarda altın fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor. Uzmanlar kasım ayında gram altının 515 lira civarında olabileceğini ifade ediyor. Devam eden süreç içerisinde ise altın fiyatının 600 liraları bulacağının altı çiziliyor. İşte altın fiyatlarındaki son gelişmeler...