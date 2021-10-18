Gazetevatan.com » Ekonomi » Altında son dakika tahmini! 540 lira üstü 500 lira altı...
Altında son dakika tahmini! 540 lira üstü 500 lira altı...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Uluslararası piyasalarda ons altın 1750 dolar ile 1800 dolar arasında seyrederken iç piyasada gram altın 527 liradan alıcı buluyor. Uzmanlar ise altın yatırımcılarına peş peşe uyarılarda bulunuyor. Önümüzde süreç içersinde altın fiyatlarıyla ilgili konuşan uzmanlar, gram altın yıl sonuna kadar 540 lirayı geçip yeni zirvelere ulaşabileceğini söyledi. Öte yandan piyalarda yaşanacak olan gelişmelerle birlikte altın fiyatının yeniden 500 liranın altına düşmesi de söz konusu! İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...