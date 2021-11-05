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Altında son dakika gelişmesi! 670 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Altın fiyatlarıyla ilgili kritik tahmin geldi. Haftanın son işlem gününe ise 1792 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.16 oranında yükselişle 1796 dolardan işlem görüyor. Ons altındaki fiyatlamalar ve dolar kurundaki hareketler yurt içinde gram altını etkiliyor. Perşembe gününe 551 liradan başlayan gram altın, en yüksek 562 liraya kadar çıktı. Piyasa uzmanları ise 2022 yılında gram altın fiyatlarını 670 lira olacağını söylerken bazı uzmanlar ise tahminlerini 800 lira olarak güncelledi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...
Altın fiyatları küresel gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz ve varlık alımlarıyla ilgili duyurusundan sonra ABD’de bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Peki yurt içinde altın fiyatında son durum ne? İşte detaylar…