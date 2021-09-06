Altında son dakika gelişmesi! 540 lira ile 600 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası tırmanışa geçen ons altın, haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altındaki fiyatlamalara paralel olarak gram altın da sakin bir seyir izlerken dolar ve euro hafif primli seyrediyor. Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası yetkililerinin yapacağı açıklamalar ve haftalık işsizlik başvuruları dolar ve altın fiyatları için çok önemli kritik gelişmeler olarak öne çıkıyor. Öte yandan piyasa uzmanları FED açıklamaları sonrası vatandaşları güvenli liman olan altına kaydığını ifade etti. Uzmanlar önümüzdeki süreç içerisinde altın fiyatlarının 540 liraya kadara görülebileceğini uzun vadede ise altınının hedefinin 600 lira olduğunu ifade etti.