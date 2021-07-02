Altında son dakika gelişmesi! 528 lira...

Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahmin! Hem dünyada hem de yurt içinde piyasada hareketlilik arttı. Ons altın bin 800 dolar psikolojik bandının altında işlem görürken, gram altın ise dolar/TL ve ons tarafında yaşanan hareketlerle 500 liranın hemen altında işlem görüyor. Altın fiyatları için ABD’de bugün açıklanacak veri ise çok kritik. İşte detaylar...