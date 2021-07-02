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Altında son dakika gelişmesi! 528 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! 500 liranın altında işlem gören gram altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz bir tahmin geldi. Altın fiyatlarında geçtiğimiz gün başlayan toparlanma sonrası fiyatların yeniden yükselişe geçilebileceği ifade edildi. Altında önümüzdeki aylar içerisinde 528 liraların yeniden görülebileceği vurgulandı.
Altın fiyatlarıyla ilgili sürpriz tahmin! Hem dünyada hem de yurt içinde piyasada hareketlilik arttı. Ons altın bin 800 dolar psikolojik bandının altında işlem görürken, gram altın ise dolar/TL ve ons tarafında yaşanan hareketlerle 500 liranın hemen altında işlem görüyor. Altın fiyatları için ABD’de bugün açıklanacak veri ise çok kritik. İşte detaylar...