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Altında rüzgar terse döndü! Yellen'in açıklaması piyasayı karıştırdı

AA |  05 Mayıs 2021 Çarşamba - 11:38 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 12:12

Altın piyasasını karıştıran açıklama. Rüzgar terse döndü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz ile ilgili açıklamaları sonrasında altın fiyatları hızlı bir şekilde düşerken, gram altın dolar/TL'deki yükselişle yatay bir seyir izledi. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 477 lira seviyesinde işlem görüyor.


ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, salı günü sabah saatlerinde Başkan Joe Biden’ın harcama paketinin büyüklüğünden dolayı ekonomideki aşırı ısınmanın önlenmesi için ılımlı bir faiz artırımı olabileceğini belirtmişti. Öğleden sonra yaptığı bir konuşmada konuyu açıklığa kavuşturmak için “Bu benim tahmin ya da tavsiye ettiğim bir şey değil. Eğer birisi Federal Reserve’ün bağımsızlığına önem veriyorsa, bu kişinin ben olduğumu düşünüyorum” dedi.Yatırımcılar ABD Merkez Bankası Fed’in gelecek yıllarda politika faizini artırmasını beklemiyorlardı ve Fed’in yakın dönemde sıkılaşmaya gitmesi piyasalar için büyük sonuçlar doğurabilir. Daha yüksek faizlerin olduğun bir ortamda, faizsiz bir varlık olan altın daha az rekabetçi olacağı için düşüş yaşayacaktır.
 
Altın, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında faizlerdeki gerileme ve dolardaki zayıflama ile ilk aylık yükselişini gerçekleştirmişti. Haftaya 1.770 dolar civarında başlayan ons altın, 1.800 dolara kadar tırmandıktan sonra Yellen’ın açıklamalarıyla düşüş kaydederek 1.781 dolar seviyesinde bulunuyor.
 
 
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının  ardından 477 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı,  ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın  açıklamalarına bağlı olarak 1.770-1.800 dolar bandında sert bir şekilde  dalgalandı ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.778 dolar  seviyesinde tamamladı. Yurt içinde ise dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan  altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 476,5 liradan  tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 477,2 liradan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını da 3.200 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında  1.777,50 dolardan alıcı buluyor. Analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası dolar endeksindeki  yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.
Avrupa ve ABD'de nisan ayı hizmet sektörü Satınalma  Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip  edileceğini belirten analistler, Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez  Bankası üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığını kaydetti.
 

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