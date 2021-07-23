Altında rüzgar terse döndü! Kritik tarih belli oldu..

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 494 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1797 dolar seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın 27-28 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantısının ardından verilecek, mesajların altın fiyatlarında oynaklık yaşanabileceğini belirtti.

Gram altın fiyatları, Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni güne, uluslararası piyasalarda 497 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; Asya piyasalarında gün içerisinde en yüksek 498,15 lira seviyesini, en düşük ise 494,25 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13.25 itibarıyla yüzde 0.62 oranında düşüşle 494,31 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 347 liradan satılıyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1810 dolar seviyesini; en düşük ise 1797 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.51 oranında düşüşle 1797 dolardan işlem gördü.

ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH 28 TEMMUZ

Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden ons altın ile ilgili yaptığı paylaşımda "Tam üç haftadır dibe gelip gelip alıyorlar.