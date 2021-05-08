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Altında rüzgar terse döndü! 6 ayın zirvesinde, daha yükselecek mi?
Altın fiyatları ile ilgili flaş gelişme! Rüzgar tersine döndü. Son 6 ayın zirvesini gördü. 24 ayar külçe altının gram fiyatı Kasım 2020’de 540 lirayı görerek rekor kırmış, daha sonra sert düşüşlerle yatırımcısını üzmüştü. Bir ara 400 liranın da altına inen altın tekrar yükselişe geçti ve dün 6 ayın zirvesi olan 488 lirayı gördü. Peki yükseliş devam edecek mi? İşte altın fiyatları ile ilgili yapılan son değerlendirme...
Geçen yıl ekonomilerdeki durgunluk, düşük faiz ve dolar, Euro gibi yatırım araçlarının değer kaybetmesi nedeniyle yatırımcı, güvenli liman olan altına yönelmiş ve altın rekor üstüne rekor kırmıştı.