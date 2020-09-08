Altında önemli gün! Bu gece...

Altın fiyatları yönünü aşağı çevirmiş durumda. Altının ons fiyatı 1930 dolar seviyelerinden 1913 seviyesine gerilerken çeyrek altın 740 TL seviyesine indi. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, "Bu gece günlük mum kapanışının 1926 desteği altında olup olmayacağı önemli olabilir. Bu durum olursa sarı metaldeki negatif eğilim güçlenebilir ve kademeli olarak 1897 ara destek ve 1867 ana destek olarak takip edilebilir." ifadeleri kullanıldı.

İç piyasada gram altın 460 liradan, çeyrek altın 740 liradan, Cumhuriyet altını da 3,071 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

IKON Menkul tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: Ons Altın'da bugün itibariyle grafikte görülen yükselen fiyat kanalı aşağı yönde kırıldı ve sarı metal gün içerisinde 1908 seviyesine kadar sarktı.

Bu gece günlük mum kapanışının 1926 desteği altında olup olmayacağı önemli olabilir. Bu durum olursa sarı metaldeki negatif eğilim güçlenebilir ve kademeli olarak 1897 ara destek ve 1867 ana destek olarak takip edilebilir.

Olası tepkilerde ise 1926'nin üzerinde tutunup tutunamaması durumu kontrol edilebilir. Bir süredir üzerinde durduğumuz günlük RSI(14) indikatörüne baktığımızda ise bu tarafında da birkaç gündür 50 nötr seviyesinin altında kaldığını görmekteyiz. Bu durumun devam etmesi sarı metaldeki negatif eğilimi tetikleyebilir.

Meksa yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ise şu ifadeler kullanıldı: Altın 1916 olan ana destek seviyemize oldukça yaklaştı. 1916 üzerinde tutunmayı başarırsa 1935 1940 1951 1972 ye doğru hareketler mümkün olabilir. 1916 altına inerse 1910 1902 ve 1863'e doğru gerileme mümkün olabilir."

Ahlatcı Yatırım tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Geçtiğimiz gün ABD'de piyasaların İşçi Bayramı nedeni ile tatil olması işlem hacimlerini sınırlı kaldığı gözlenirken, Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketler değerli metal üzerinde satış baskılarının yoğunlaşmasına neden olmuştu.

Bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ve Demokrat rakibi Joe Biden'e yönelik yaptığı açıklamalardan sonra güne 1930 dolar seviyesinde başlayan Ons Altın'ın yatay seyrini sürdürdüğü takip edilirken, dolara olan talebin artması değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin zaman zaman derinleşmesine neden oluyor.

Gün içerisinde takip edilen gelişmeler sonucu Ons Altın'ın 1925 - 1930 dolar seviyeleri arasında tutunamaması durumunda 1920 - 1912 destek seviyelerine kadar geri çekilmeleri takip edilebilir.

Artan endişelerin güvenli varlık talebi olarak değerli metale olan talebi desteklemesi ile 1925 - 1930 Dolar seviyesinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 1936 - 1942 direnç seviyeleri izlenebilir.