Altında kritik hareketlilik! Gram altın fiyatları 6 ay sonra ilk defa...

Altın fiyatlarında büyük hamle... Uluslararası piyasalarda gram altın hafta sonu 6 ay sonra ilk defa 500 liranın üzerini gördü. Bayram tatili sonrası ilk haftaya kazançla başlayan gram altında yukarı yönlü ivme devam ediyor. 17 Mayıs Pazartesi günü itibariyle yarım altın 1498 lira, cumhuriyet ve tam altın ise 3 bin liranın üzerinde güne başladı. Yatırımcı anlık ve canlı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Bugün anlık altın fiyatında son durum ne? Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı (Canlı) ve güncel gram altın yorumları!
ALTINDA SON DURUM NE? 17 MAYIS ANLIK ALTIN FİYATLARI
BUGÜN ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.853 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
501,31 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 501,41 liradan, 3 bin 112,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 159,00 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 100,27 liradan alınan tam altın 3 bin 178,48 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.498,46 TL alış 1.537,52 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.498,46 liradan alınan yarım altın 1.537,52 liradan ve 751,58 liradan alınan çeyrek altın 768,76 liradan satılıyor.
22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?
22 ayar bileziğin gram fiyatı 428,40 TL alış 428,81 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor