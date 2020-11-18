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Altında kritik gün yarın! Fiyatlarda 'virüs' endişesi...
Altın fiyatlarını etkileyen haberler peş peşe geldi. Moderna'nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metal, devam eden virüs endişeleri sonrası aşağı yönlü hareketlerini sınırlandırdı. Buna göre gram altın bu sabah güne 466 TL seviyesinde başlarken piyasalar Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın açıklayacağı faiz kararı bekliyor.