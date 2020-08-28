Altında kritik gelişme! 'Jackson Hole' hareketi

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yönünü yukarı çevirmiş durumda. Gram altın 461 TL'den ons altın ise 1958 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar haftanın en kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısının dün gerçekleştiğini belirtirken, altın fiyatlarının tekrar hareketlendiğini söylüyor. Öte yandan altın dünkü seansa 1954 dolar/ons seviyesinden başlarken toplantı öncesinde 1940 seviyelerinde işlem görüyordu. FED Başkanı Jerome Powell sözlerine faiz artırmak konusunda aceleci olmayacağı görüşüyle başlamasıyla altın tarafında hızlı bir yukarı sıçrama yaşanarak 1977 dolar/onsla günün en yüksek seviyesi kaydedildi.

İç piyasada gram altın 461 liradan, çeyrek altın 750 liradan, Cumhuriyet altını da 3,022 liradan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı...

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler yer aldı: Fed ’in uygulamaya aldığı yeni strateji kapsamında enflasyonun %2’nin üzerine yükselmesi durumunda bile destekleyici para politikasını sürdürecek olması Powell’ın konuşmasına ons altının ilk etapta sert yükselişle cevap vermesini sağladı.

Ancak 1976 dolar a kadar yükselen ons altın kazanımlarını aynı hızda geri vererek 1920 doların da altını gördü. Uzun bir süredir dikkat çektiğimiz gibi ons altında teknik görünümün zayıflık sinyalleri verdiğini düşünmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda ilk etapta 1976 doların aşılmasını sağlamayacak fiyat hareketlerinin büyük resmi değiştirmeyeceğine inanıyoruz."

Troy Kıymetli Maden Ticareti tarafından hazırlanan kıymetli madenler raporunda ise şu ifadeler açıklandı:

Haftanın kritik gelişmesi Jackson Hole toplantısı dün gerçekleşirken, piyasalar volatilitesi yüksek bir günü geride bıraktı.

Altın dünkü seansa 1954 dolar/ons seviyesinden başlarken toplantı öncesinde 1940 seviyelerinde işlem görüyordu. FED Başkanı Jerome Powell sözlerine faiz artırmak konusunda aceleci olmayacağı görüşüyle başlamasıyla altın tarafında hızlı bir yukarı sıçrama yaşanarak 1977 dolar/onsla günün en yüksek seviyesi kaydedildi.

Ancak Başkan yüzde 2 enflasyon hedeflerinden vazgeçilmediği, enflasyonun seyrine göre hareket geçilebileceğini değindi. Enflasyonist ortamın oluşmasına izin verilmeyecek olması faizlerin beklenenden önce müdahale edilebileceğini beklentilerinin oluşması altının üzerinde satış baskısı unsuru yaratmış oldu.

1929 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan sarı maden yüzde 1,3 kaybı hanesine yazmış oldu.

Gümüş ise 27,48 dolar/ons seviyesinden dünkü seansa başlarken, volatilitesi yüksek bir günden nasibini aldı. Powell'in konuşması sırasında 27,93 dolar/onsa kadar uzanarak seansın en yüksek seviyesini kaydetti.

Ancak bu seviyedeki yerini koruyamayan gümüş gün sonunda kırmızıya dönerek seansı 26,99 dolar/ons seviyesinde seansı tamamladı ve yüzde 1,8 kaybı hanesine yazdı.

Platin gün için kazançları neticesinde 950 dolar/onsun üzerine kadar çıkmasına rağmen, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak kırmızıya döndü.

Seans sonunda 925 dolar/onstan dengelendi ve yüzde 1,3 kaybı hanesine yazmış oldu. Paladyum da diğer kıymetliler gibi kırmızıda kapattığı bir seansı geride bırakırken 2157 dolar/onstan yüzde 1,8 kayıpla seansı tamamladı.