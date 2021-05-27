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Altında kritik fiyat! Yükseliş...
Altın fiyatları 27 Mayıs Perşembe günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları 517 lira, çeyrek altın fiyatları ise 846 liranın üzerinde işlem görüyor. Yaşanan yukarı yönlü hareketlilikle birlikte gözler rakamlardaki son duruma çevrildi. Piyasa uzmanları gram altının uzun vadede 600-650 lira bandına oturacağını ifade etti.
Altın fiyatları 27 Mayıs Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenlerin yakın markajında... Özellikle gram altın fiyatları ve çeyrek altın fiyatları en çok sorgulanan ekonomik veriler arasında iilk sıralarda yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte serbest piyasada güncel altın fiyatları...